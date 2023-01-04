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Опубликовано 3 января 2023, 22:24
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В Минобороны назвали причину трагедии в Макеевке

Минобороны РФ: Причиной трагедии в Макеевке стало использование военными телефонов

Основной причиной трагедии в Макеевке, где, по последним данным, погибло 89 российских военнослужащих, стало использование военнослужащими телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника. Об этом заявил первый замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

Заявление Минобороны РФ о причинах и последствиях трагедии в Макеевке. Видео © Минобороны РФ

"В настоящее время работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия. Но уже сейчас очевидно, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование вопреки запрету личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника", говорится в его комментарии, распространённом пресс-службой Минобороны РФ.

Генерал добавил, что именно использование личных телефонов позволило противнику выявить координаты расположения российских военнослужащих для нанесения удара.

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Сергей Севрюков подчеркнул, что "принимаются необходимые меры", чтобы не допустить подобного в будущем. Когда расследование закончится, "виновные должностные лица будут привлечены к ответственности".

Напомним, удар по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей в Макеевке был нанесён ВСУ 1 января в ноль часов одну минуту по московскому времени. Два реактивных снаряда были сбиты дежурными средствами по ПВО, четыре с осколочно-фугасной боевой частью попали в здание. Изначально сообщалось о 63 погибших военных, однако после разбора завалов число жертв выросло до 89.

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Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Андрей Григорьев
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