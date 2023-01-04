В Минобороны назвали причину трагедии в Макеевке

Основной причиной трагедии в Макеевке, где, по последним данным, погибло 89 российских военнослужащих, стало использование военнослужащими телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника. Об этом заявил первый замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

Заявление Минобороны РФ о причинах и последствиях трагедии в Макеевке. Видео © Минобороны РФ

"В настоящее время работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия. Но уже сейчас очевидно, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование вопреки запрету личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника", — говорится в его комментарии, распространённом пресс-службой Минобороны РФ.

Генерал добавил, что именно использование личных телефонов позволило противнику выявить координаты расположения российских военнослужащих для нанесения удара.

Сергей Севрюков подчеркнул, что "принимаются необходимые меры", чтобы не допустить подобного в будущем. Когда расследование закончится, "виновные должностные лица будут привлечены к ответственности".