Житель Москвы отсудил 200 тысяч рублей у хозяйки алабая, который загрыз его шпица

Житель Москвы, чью собаку насмерть загрыз алабай, отсудил у его хозяйки 200 тысяч рублей. Именно такую компенсацию потерпевшему назначил Кузьминский суд Москвы, пишет РИА "Новости".

Инцидент произошёл летом 2020 года, когда мужчина гулял со своим шпицем. Во время прогулки на собаку набросился алабай без поводка и намордника, серьёзно травмировав животное. Хозяин отвёз его в ветклинику, однако помочь там не смогли — собака погибла.

Дело дошло до суда. Там посмотрели записи с камер наблюдения и встали на сторону потерпевшего, насчитав ему в качестве компенсации стоимость самого питомца, затраты на лечение, судебные расходы и моральный вред, что в общей сложности вышло в более чем 200 тысяч рублей.

Причём на суде ответчица уверяла, что конфликт якобы спровоцировал сам шпиц, а её алабай послушный и "отличается мягким нравом". Однако доводы оказались неубедительны.