Спецслужбы России и Казахстана пресекли деятельность ОПГ в Байконуре
В городе Байконур пресечена деятельность организованной преступной группы (ОПГ). Как сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, группировку удалось накрыть благодаря слаженной работе местных силовиков совместно с российскими спецслужбами.
Спецоперация, которую координировали КНБ и МВД Казахстана, а также ФСБ и МВД России, прошла 3 января. Пособники ОПГ были задержаны сразу в трёх городах республики — Астане, Кызылорде и Конаеве. Всего задержанными оказались 18 человек, в числе которых лидеры группировки и её активные участники. Как пояснили в КНБ, ОПГ влияла на криминогенную ситуацию в Байконуре и Кызылординской области, а её пособники отличались особой жестокостью.
Ранее Лайф рассказывал, что сотрудники ФСБ России задержали гражданина Украины, который намеревался устроить теракт на Северном Кавказе под руководством киевских спецслужб.
ТАСС / Сергей Савостьянов