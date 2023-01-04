Спецслужбы России и Казахстана пресекли деятельность ОПГ в Байконуре

Спецоперация, которую координировали КНБ и МВД Казахстана, а также ФСБ и МВД России, прошла 3 января. Пособники ОПГ были задержаны сразу в трёх городах республики — Астане, Кызылорде и Конаеве. Всего задержанными оказались 18 человек, в числе которых лидеры группировки и её активные участники. Как пояснили в КНБ, ОПГ влияла на криминогенную ситуацию в Байконуре и Кызылординской области, а её пособники отличались особой жестокостью.