SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 декабря, 07:02

ФСБ задержала украинца, готовившего теракт на Северном Кавказе

ФСБ задержала гражданина Украины, который планировал совершить на Северном Кавказе теракт по заданию спецслужб Незалежной. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности в декабре текущего года на территории СКФО предотвращена попытка совершения сторонником националистической идеологии, гражданином Украины, преступления террористического характера, которое он планировал по заданию украинских спецслужб", говорится в сообщении спецслужбы.

Украинец прибыл в Россию по каналу трудовой миграции. Он уже дал признательные показания.

ФСБ задержала в Херсонской области агента украинских спецслужб

ФСБ задержала в Херсонской области агента украинских спецслужб

А ранее Лайф сообщал, что ФСБ выявила шестерых граждан России, шпионивших в пользу СБУ и ВСУ. Задержания прошли в Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области. Возбуждены уголовные дела по статьям "Государственная измена в форме шпионажа", "Государственная измена в форме оказания иной помощи представителям иностранного государства" и "Шпионаж". Подозреваемые арестованы.

Обложка ©

shutterstock

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров