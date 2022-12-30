ФСБ задержала украинца, готовившего теракт на Северном Кавказе
ФСБ задержала гражданина Украины, который планировал совершить на Северном Кавказе теракт по заданию спецслужб Незалежной. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности в декабре текущего года на территории СКФО предотвращена попытка совершения сторонником националистической идеологии, гражданином Украины, преступления террористического характера, которое он планировал по заданию украинских спецслужб", — говорится в сообщении спецслужбы.
Украинец прибыл в Россию по каналу трудовой миграции. Он уже дал признательные показания.
А ранее Лайф сообщал, что ФСБ выявила шестерых граждан России, шпионивших в пользу СБУ и ВСУ. Задержания прошли в Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области. Возбуждены уголовные дела по статьям "Государственная измена в форме шпионажа", "Государственная измена в форме оказания иной помощи представителям иностранного государства" и "Шпионаж". Подозреваемые арестованы.
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