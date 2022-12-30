ФСБ задержала украинца, готовившего теракт на Северном Кавказе

ФСБ задержала гражданина Украины, который планировал совершить на Северном Кавказе теракт по заданию спецслужб Незалежной. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности в декабре текущего года на территории СКФО предотвращена попытка совершения сторонником националистической идеологии, гражданином Украины, преступления террористического характера, которое он планировал по заданию украинских спецслужб", — говорится в сообщении спецслужбы.

Украинец прибыл в Россию по каналу трудовой миграции. Он уже дал признательные показания.