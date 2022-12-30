Мишустин исполнил мечту мальчика в рамках "Ёлки желаний" и подарил ему теннисный стол

Премьер-министр России Михаил Мишустин исполнил мечту десятилетнего мальчика в рамках акции "Ёлка желаний". Глава кабмина подарил Рамину Павленко теннисный стол, который школьник так давно хотел.

Премьер-министр России Михаил Мишустин исполнил мечту десятилетнего мальчика в рамках акции "Ёлка желаний". Видео © Telegram / Правительство России

Счастливчик всерьёз увлекается спортом: играет не только в настольный теннис, но также занимается дартсом и любит плавать, даже завоёвывал золотые медали в соревнованиях. Поэтому подарок было решено сразу же опробовать, прямо в Доме правительства.

Вместе с тем глава кабмина поздравил с наступающим Новым годом семью мальчика и даже исполнил желания его сестёр и брата. Так, Артём получил набор витражных красок и даже похвастался своими рисунками, которые в качестве поддержки отправляет участникам СВО.

Ивана получила электронную книгу. Девочка мечтает стать ветеринаром и сейчас ухаживает за тремя маленькими щенками. А ещё одна сестра Рамина, Анастасия, увлекается рукоделием. Чтобы она развивала свои таланты, глава правительства подарил ей набор для бисероплетения.