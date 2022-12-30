Приморец с катетером в вене найден мёртвым рядом с больницей, в которой лечился

Житель Приморского края скончался неподалёку от больницы, в которой лечился, — его нашли в лёгкой одежде и с катетером в руке. О произошедшем в социальных сетях рассказала его жена, после чего краевое управление СК инициировало проверку.

Жена 52-летнего мужчины рассказала телеграм-каналу Amur Mash, что у её супруга диагностировали пневмонию, его положили в четвёртую городскую больницу Владивостока. Также известно, что у приморца был лейкоз. По её словам, муж был в тяжёлом состоянии и постоянно жаловался на голод. Как он оказался на улице, убитая горем вдова не понимает — врач сообщил, что пациент якобы самостоятельно написал отказ от лечения и ушёл.

Мужчину нашли примерно в километре от больницы, где приморец проходил лечение: он был в лёгкой одежде и с катетером в вене. Спасти его не удалось, он скончался в машине скорой помощи. Вдова подчеркнула, что не знала о "выписке" мужа, из больницы с ней никто не связывался. Женщина убеждена, что врачи поступили халатно по отношению к её супругу.

Ситуацией заинтересовались сотрудники краевого управления Следственного комитета РФ. По факту трагедии проводится проверка.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы. По результатам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", — указали в СК.