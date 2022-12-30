Во Франции заявили, что поддержкой Киева Запад нормализует нацизм
Французский политик Филиппо: Оказывая Украине поддержку, Запад нормализует нацизм
Оказывая Украине поддержку, Запад нормализует нацизм. Такое мнение выразил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо.
"2022-й — год, когда стало хорошим тоном безоговорочно поддерживать режим, прославляющий нацистов, один из самых коррумпированных в Европе", — написал он в своём твиттере.
Политик уточнил, что речь идёт об Украине и правлении нынешнего президента страны Владимира Зеленского. При этом он выразил крайнее негодование, что никого из представителей европейского сообщества это совсем не удивляет.
"Система гниёт!" — констатировал Филиппо.
Кстати, ранее французский политик Флориан Филиппо высказался против нового проекта поддержки Украины со стороны ЕС. Он отметил, что с 1 января 2023 года ЕС будет ежемесячно присылать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому 1,5 миллиарда евро. Кроме того, по словам Филиппо, Франция будет выплачивать стране 300 миллионов евро ежемесячно, что, по его мнению, можно воспринимать не иначе как бред.
ТАСС / IMAGO / Dwi Anoraganingrum