Во Франции заявили, что поддержкой Киева Запад нормализует нацизм

Оказывая Украине поддержку, Запад нормализует нацизм. Такое мнение выразил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо.

"2022-й — год, когда стало хорошим тоном безоговорочно поддерживать режим, прославляющий нацистов, один из самых коррумпированных в Европе", — написал он в своём твиттере.

Политик уточнил, что речь идёт об Украине и правлении нынешнего президента страны Владимира Зеленского. При этом он выразил крайнее негодование, что никого из представителей европейского сообщества это совсем не удивляет.

"Система гниёт!" — констатировал Филиппо.