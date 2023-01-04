Актёры из "Ромео и Джульетты" 1968 года обвинили Paramount в сексуальной эксплуатации

Актёры Леонард Уайтинг и Оливия Хасси, исполнившие главные роли в фильме "Ромео и Джульетта" 1968 года, подали иск против компании Paramount Pictures на 500 миллионов долларов, в котором обвиняют её в сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает издание Variety.

"Хасси и Уайтинг в пятницу подали иск в Верховный суд Санта-Моники, обвинив Paramount в сексуальной эксплуатации их и распространении обнажённых изображений детей-подростков", — говорится в публикации.

Причём на момент съёмок фильма Уайтингу было 16 лет, а Хасси — 15 лет. Согласно иску, покойный режиссёр Франко Дзеффирелли заверил актёров, что в картине не будет откровенных сцен, а в кадре со спальней их оденут в нижнее бельё телесного цвета. Однако в последние дни он якобы "умолял их выступать обнажёнными с гримом для тела".

В иске указано, что Дзеффирелли повёл себя нечестно и откровенные сцены были сняты без ведома актёров. Произошедшее принесло Хасси и Уайтингу душевные страдания и эмоциональные переживания, что сказалось на их возможностях трудоустройства. Адвокат актёров Соломон Грезен подчеркнул, что на момент съёмок это были маленькие наивные дети 1960-х годов, которые не понимали, что их ждёт. И вдруг они прославились, чего и сами не ожидали, а вместе с тем их оскорбили теми самыми откровенными сценами.