SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 января, 08:01

Актёры из "Ромео и Джульетты" 1968 года обвинили Paramount в сексуальной эксплуатации

<p>Обложка © <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/1741495/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kinopoisk</a> / "Ромео и Джульетта" (1968, Великобритания, Италия). Режиссёр Франко Дзеффирелли, продюсер Джон Брабуне</p>

Обложка © Kinopoisk / "Ромео и Джульетта" (1968, Великобритания, Италия). Режиссёр Франко Дзеффирелли, продюсер Джон Брабуне

Актёры Леонард Уайтинг и Оливия Хасси, исполнившие главные роли в фильме "Ромео и Джульетта" 1968 года, подали иск против компании Paramount Pictures на 500 миллионов долларов, в котором обвиняют её в сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает издание Variety.

"Хасси и Уайтинг в пятницу подали иск в Верховный суд Санта-Моники, обвинив Paramount в сексуальной эксплуатации их и распространении обнажённых изображений детей-подростков", — говорится в публикации.

Причём на момент съёмок фильма Уайтингу было 16 лет, а Хасси — 15 лет. Согласно иску, покойный режиссёр Франко Дзеффирелли заверил актёров, что в картине не будет откровенных сцен, а в кадре со спальней их оденут в нижнее бельё телесного цвета. Однако в последние дни он якобы "умолял их выступать обнажёнными с гримом для тела".

В иске указано, что Дзеффирелли повёл себя нечестно и откровенные сцены были сняты без ведома актёров. Произошедшее принесло Хасси и Уайтингу душевные страдания и эмоциональные переживания, что сказалось на их возможностях трудоустройства. Адвокат актёров Соломон Грезен подчеркнул, что на момент съёмок это были маленькие наивные дети 1960-х годов, которые не понимали, что их ждёт. И вдруг они прославились, чего и сами не ожидали, а вместе с тем их оскорбили теми самыми откровенными сценами.

Харви Вайнштейна признали виновным ещё в одном изнасиловании

Харви Вайнштейна признали виновным ещё в одном изнасиловании

Ранее в Екатеринбурге борца с педофилами уличили в сексе с 15-летней девочкой. Мужчина по кличке Тамплиер спаивал несовершеннолетнюю и входил с ней в половой контакт. Школьница и сама призналась в нескольких случаях.

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров