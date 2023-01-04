Дерматолог назвала три вещи, которые категорически нельзя делать с кожей зимой

В зимний период кожа нуждается в особом уходе, в отличие от других сезонов. Однако часто косметические процедуры в домашних условиях делаются неправильно. Дерматокосметолог Татьяна Малышева в беседе с Лайфом назвала три вещи в уходе за кожей, которые зимой сделают только хуже.

Во-первых, нельзя отшелушивать кожу, потому что такая процедура её пересушивает. По словам Малышевой, без должной подготовки срединный или глубокий пилинг может вызвать осложнения. Так, например, были случаи, когда их делали в домашних условиях и в результате получали ожоги.

Во-вторых, нельзя оставаться без домашнего ухода, назначенного специалистом согласно вашему типу кожи. По словам Малышевой, зимой не рекомендуется отказываться также и от SPF защиты, ведь она поможет уберечь кожу от фотоповреждения, которое приводит к пигментации.

В-третьих, зимой нельзя протирать кожу кубиками льда, особенно если она чувствительная или на ней есть купероз. Лучше вообще отказаться от криомассажа. То же самое касается сухой кожи и той, на которой присутствуют герпесные высыпания, а ещё — в случае непереносимости холода.