Дерматолог назвала три вещи, которые категорически нельзя делать с кожей зимой
Дерматолог Малышева: Зимой нельзя отшелушивать кожу и протирать её кубиками льда
В зимний период кожа нуждается в особом уходе, в отличие от других сезонов. Однако часто косметические процедуры в домашних условиях делаются неправильно. Дерматокосметолог Татьяна Малышева в беседе с Лайфом назвала три вещи в уходе за кожей, которые зимой сделают только хуже.
Во-первых, нельзя отшелушивать кожу, потому что такая процедура её пересушивает. По словам Малышевой, без должной подготовки срединный или глубокий пилинг может вызвать осложнения. Так, например, были случаи, когда их делали в домашних условиях и в результате получали ожоги.
Во-вторых, нельзя оставаться без домашнего ухода, назначенного специалистом согласно вашему типу кожи. По словам Малышевой, зимой не рекомендуется отказываться также и от SPF защиты, ведь она поможет уберечь кожу от фотоповреждения, которое приводит к пигментации.
В-третьих, зимой нельзя протирать кожу кубиками льда, особенно если она чувствительная или на ней есть купероз. Лучше вообще отказаться от криомассажа. То же самое касается сухой кожи и той, на которой присутствуют герпесные высыпания, а ещё — в случае непереносимости холода.
Ранее дерматолог Мария Журавлёва объяснила, что людям с чувствительной кожей нельзя пользоваться патчами для лица. В противном случае есть риск обострения или ухудшения кожного процесса.
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