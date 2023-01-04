Врач объяснила, почему таблетки при переедании бесполезны

Переедание в новогодние праздники — одна из частых проблем, но решить её с помощью медикаментов вряд ли удастся. Об этом рассказала "Газете.ru" гастроэнтеролог Анна Яременко.

"Что касается медикаментозной помощи при переедании, то особой роли она не играет. Ферменты всасываются в тонкой кишке. А еда должна сперва до неё дойти, что бывает сложно при переедании, особенно когда потреблялись блюда с майонезом. Он способен просто слепливать пищу", — объяснила она.

Важно не пропустить первые симптомы, добавила врач. Как только появились рези, давящие боли, чувство распирания в области желудка, изжога или отрыжка, следует сразу встать из-за стола и погулять на свежем воздухе в течение получаса. После этого нужно выпить 100 миллилитров негазированной воды, чтобы нормализовать пищеварение, но обязательно маленькими глотками, задерживая каждый во рту примерно на минуту, посоветовала медик.

По её словам, если симптомы не прошли, то можно полежать на правом боку. Если же неприятные ощущения продолжают досаждать, то придётся обратиться к врачу. Игнорировать боли нельзя, так как последствиями переедания могут стать гастрит, холецистит, панкреатит, вплоть до некроза поджелудочной железы и непроходимости кишечника.