В Европе цена газа упала ниже $750 за 1 тыс. куб. м впервые с ноября 2021 года

В Европе стоимость газа в начале торгов упала ниже 750 долларов за тысячу кубометров впервые с 2 ноября 2021 года. При этом общее снижение цены в течение сегодняшнего дня оказалось более 3%. Об этом говорят данные лондонской биржи ICE.

Так, стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах показала спад до 733 долларов за тысячу кубометров, или 67 евро за МВт·ч (если исходить из текущего обменного курса валют, цены на ICE указаны в евро за МВт·ч).

Стоимость голубого топлива в Европе продолжает снижаться из-за тёплой погоды. Температура во многих европейских странах держится выше климатической нормы, что сказалось на уменьшении отбора газа из хранилищ. Также доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС сохраняется на уровне в 20% и даже выше. А 1 января она продемонстрировала рекорд за всё время наблюдения — 34,7%.