Голикова и Силуанов исполнили мечты детей о компьютере, укулеле и визите в "Союзмультфильм"

Мечты ещё троих детей исполнились благодаря акции "Ёлка желаний". Вице-премьер РФ Татьяна Голикова помогла 9-летней Дарине Флат из Алтайского края получить компьютер, а 5-летнему Артуру Астахову из ДНР — укулеле.

С ребятами и их родителями премьер пообщалась лично. Дарина рассказала, что учится в художественной школе, изучает английский язык и любит танцевать, а компьютер был её давней мечтой. Голикова пожелала, чтобы подарок помог девочке в обучении и реализации её интересов. Артур тоже оказался творческим ребёнком: он сочиняет песни, а когда однажды увидел укулеле, то очень захотел научиться игре на инструменте. Теперь и его мечта сбылась — мальчик сможет подбирать музыку к своим стихам.

А мечту 10-летнего Игоря Каштанова из Орловской области исполнил министр финансов России Антон Силуанов. Мальчик посетил студию "Союзмультфильм", увидел, как создаются мультики, и познакомился с "ожившими" персонажами. Министр признался, что мечта ребёнка оказалась ему очень близка, и он не просто стал Дедом Морозом для Игоря, но и сам окунулся в детство.

"Когда я узнал, что у Игоря желание попасть в "Союзмультфильм", посмотреть, как делаются мультфильмы, посмотреть и вообще поучаствовать в этой атмосфере, мне самому захотелось в это во всё окунуться и вместе почувствовать себя частью мультика. Это же здорово, правильно, мы все хоть и взрослые, но всё равно такие же дети, как и много-много лет назад", — поделился Силуанов после посещения студии.