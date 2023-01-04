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4 января, 08:48

Голикова и Силуанов исполнили мечты детей о компьютере, укулеле и визите в "Союзмультфильм"

Мечты ещё троих детей исполнились благодаря акции "Ёлка желаний". Вице-премьер РФ Татьяна Голикова помогла 9-летней Дарине Флат из Алтайского края получить компьютер, а 5-летнему Артуру Астахову из ДНР — укулеле.

С ребятами и их родителями премьер пообщалась лично. Дарина рассказала, что учится в художественной школе, изучает английский язык и любит танцевать, а компьютер был её давней мечтой. Голикова пожелала, чтобы подарок помог девочке в обучении и реализации её интересов. Артур тоже оказался творческим ребёнком: он сочиняет песни, а когда однажды увидел укулеле, то очень захотел научиться игре на инструменте. Теперь и его мечта сбылась — мальчик сможет подбирать музыку к своим стихам.

А мечту 10-летнего Игоря Каштанова из Орловской области исполнил министр финансов России Антон Силуанов. Мальчик посетил студию "Союзмультфильм", увидел, как создаются мультики, и познакомился с "ожившими" персонажами. Министр признался, что мечта ребёнка оказалась ему очень близка, и он не просто стал Дедом Морозом для Игоря, но и сам окунулся в детство.

"Когда я узнал, что у Игоря желание попасть в "Союзмультфильм", посмотреть, как делаются мультфильмы, посмотреть и вообще поучаствовать в этой атмосфере, мне самому захотелось в это во всё окунуться и вместе почувствовать себя частью мультика. Это же здорово, правильно, мы все хоть и взрослые, но всё равно такие же дети, как и много-много лет назад", поделился Силуанов после посещения студии.

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Накануне сообщалось, что президент России Владимир Путин пообщался по телефону с 8-летней Агатой, чью мечту исполнил в рамках "Ёлки желаний". Девочка с семьёй отправилась на север России, чтобы увидеть полярное сияние и покататься на оленях.

Обложка ©

government.ru

Татьяна Миссуми

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