Родителей призвали не загружать детей уроками во время новогодних каникул

Всё, что касается уроков, чтения и письма, нужно исключить из расписания ребёнка на время каникул. Об этом заявила психолог, доцент Московского городского педагогического университета Юлия Челышева в беседе с "Газетой.ru".

По словам специалиста, ребёнок достаточно получает уроков в школе, а предложение позаниматься во время каникул может воспринять в штыки. Челышева предложила взрослым вспомнить себя во время подготовки к отпуску, представить, как вы отдыхаете от повседневных дел, но вдруг получаете задание по работе.

"Отдых — это тоже деятельность. Досуг без учёбы — это хорошее время для разгрузки мозга, стабилизации психики и ослабления когнитивных действий", — подчеркнула психолог.