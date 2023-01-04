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4 января, 09:38

Родителей призвали не загружать детей уроками во время новогодних каникул

Психолог Челышева: Уроки нужно убрать из расписания ребёнка на новогодние праздники

Всё, что касается уроков, чтения и письма, нужно исключить из расписания ребёнка на время каникул. Об этом заявила психолог, доцент Московского городского педагогического университета Юлия Челышева в беседе с "Газетой.ru".

По словам специалиста, ребёнок достаточно получает уроков в школе, а предложение позаниматься во время каникул может воспринять в штыки. Челышева предложила взрослым вспомнить себя во время подготовки к отпуску, представить, как вы отдыхаете от повседневных дел, но вдруг получаете задание по работе.

"Отдых — это тоже деятельность. Досуг без учёбы — это хорошее время для разгрузки мозга, стабилизации психики и ослабления когнитивных действий", — подчеркнула психолог.

Россиян призвали занять детей длительными и классическими играми во время каникул

Россиян призвали занять детей длительными и классическими играми во время каникул

А вот митрополит Климент призвал россиян читать полезные для души книги в новогодние каникулы. По его словам, эти произведения должны заставить людей задуматься о смысле жизни, грехе и добродетели.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

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