ВС РФ за сутки уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ

Российская армия уничтожила пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ в районе населённых пунктов ЛНР и ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Невское Луганской Народной Республики, Нововодяное, Серебрянка и Белогоровка Донецкой Народной Республики уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп противника", — подчеркнул он.