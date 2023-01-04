ВС РФ за сутки уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ
Украинские войска потеряли пять диверсионно-разведывательных групп в ЛНР и ДНР
Российская армия уничтожила пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ в районе населённых пунктов ЛНР и ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районах населённых пунктов Невское Луганской Народной Республики, Нововодяное, Серебрянка и Белогоровка Донецкой Народной Республики уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп противника", — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что военные ВС РФ уничтожили более 100 украинских бойцов на Донецком направлении. ВСУ также потеряли танк, четыре белые бронированные машины и пять автомобилей.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ