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Опубликовано 4 января 2023, 10:16

ВС РФ за сутки уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ

Украинские войска потеряли пять диверсионно-разведывательных групп в ЛНР и ДНР

Российская армия уничтожила пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ в районе населённых пунктов ЛНР и ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Невское Луганской Народной Республики, Нововодяное, Серебрянка и Белогоровка Донецкой Народной Республики уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп противника", — подчеркнул он.

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Ранее сообщалось, что военные ВС РФ уничтожили более 100 украинских бойцов на Донецком направлении. ВСУ также потеряли танк, четыре белые бронированные машины и пять автомобилей.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Евгения Колесникова
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