ВСУ за сутки потеряли более 150 бойцов на Краснолиманском направлении

ВСУ за сутки потеряли более 150 человек убитыми и ранеными на Краснолиманском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении российскими войсками нанесены артиллерийские удары по двум штурмовым отрядам, скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", — сказал он.

Также боевики лишились одного бронетранспортёра, семи боевых бронированных машин и трёх пикапов.