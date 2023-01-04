ВСУ за сутки потеряли более 150 бойцов на Краснолиманском направлении
ВСУ за сутки потеряли более 150 человек убитыми и ранеными на Краснолиманском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Краснолиманском направлении российскими войсками нанесены артиллерийские удары по двум штурмовым отрядам, скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", — сказал он.
Также боевики лишились одного бронетранспортёра, семи боевых бронированных машин и трёх пикапов.
Помимо этого, в министерстве отчитались об уничтожении российскими истребителями двух украинских самолётов — МиГ-29 и Су-25. Противник лишился их в ДНР и Николаевской области.
ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO