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4 января, 10:18

ВСУ за сутки потеряли более 150 бойцов на Краснолиманском направлении

ВСУ за сутки потеряли более 150 человек убитыми и ранеными на Краснолиманском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении российскими войсками нанесены артиллерийские удары по двум штурмовым отрядам, скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", сказал он.

Также боевики лишились одного бронетранспортёра, семи боевых бронированных машин и трёх пикапов.

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Помимо этого, в министерстве отчитались об уничтожении российскими истребителями двух украинских самолётов — МиГ-29 и Су-25. Противник лишился их в ДНР и Николаевской области.

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ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Матвей Шандрыголов

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