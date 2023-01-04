Путин и Мирзиёев обсудили по телефону стратегическое партнёрство и союзничество стран
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В ходе беседы стороны подтвердили обоюдное стремление укреплять отношения между странами.
"Подтверждено обоюдное стремление укреплять российско-узбекистанские отношения союзничества и стратегического партнёрства, наращивать товарооборот, расширять взаимовыгодное сотрудничество в различных областях, включая энергетику", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Также узбекский лидер поблагодарил Путина за гостеприимство, оказанное во время встречи глав государств – участников СНГ в Санкт-Петербурге 26–27 декабря прошлого года.
А вчера Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Лидеры обсудили вопросы топливно-энергетического комплекса, а также обменялись поздравлениями с Новым годом.
ТАСС / Алексей Даничев / POOL