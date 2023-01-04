SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 января, 10:45

Путин и Мирзиёев обсудили по телефону стратегическое партнёрство и союзничество стран

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В ходе беседы стороны подтвердили обоюдное стремление укреплять отношения между странами.

"Подтверждено обоюдное стремление укреплять российско-узбекистанские отношения союзничества и стратегического партнёрства, наращивать товарооборот, расширять взаимовыгодное сотрудничество в различных областях, включая энергетику", говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Также узбекский лидер поблагодарил Путина за гостеприимство, оказанное во время встречи глав государств – участников СНГ в Санкт-Петербурге 26–27 декабря прошлого года.

Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Индии Моди

Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Индии Моди

А вчера Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Лидеры обсудили вопросы топливно-энергетического комплекса, а также обменялись поздравлениями с Новым годом.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Даничев / POOL

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров