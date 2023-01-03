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3 января, 11:38

Путин провёл телефонный разговор с Токаевым

Путин и Токаев по телефону обсудили вопросы ТЭК и обменялись поздравлениями с Новым годом

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора обсудили вопросы топливно-энергетического комплекса, а также обменялись поздравлениями с Новым годом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе телефонного разговора Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обменялись поздравлениями с Новым годом, отметив высокий уровень российско-казахстанских отношений стратегического партнёрства и союзничества", — сказано в сообщении.

Также стороны обсудили вопросы практического взаимодействия по ряду актуальных направлений, включая топливно-энергетический комплекс, добавили в Кремле.

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kremlin.ru , © ТАСС / POOL / Александр Астафьев

Оксана Попова

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