Путин провёл телефонный разговор с Токаевым
Путин и Токаев по телефону обсудили вопросы ТЭК и обменялись поздравлениями с Новым годом
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора обсудили вопросы топливно-энергетического комплекса, а также обменялись поздравлениями с Новым годом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обменялись поздравлениями с Новым годом, отметив высокий уровень российско-казахстанских отношений стратегического партнёрства и союзничества", — сказано в сообщении.
Также стороны обсудили вопросы практического взаимодействия по ряду актуальных направлений, включая топливно-энергетический комплекс, добавили в Кремле.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что русский язык является объединяющей силой для стран – участниц Содружества Независимых Государств (СНГ). Российский лидер подчеркнул, что народы СНГ связывают "общая история, духовные корни, глубокое переплетение культур и обычаев, ценности и традиции", а также русский язык.
kremlin.ru , © ТАСС / POOL / Александр Астафьев