Путин провёл телефонный разговор с Токаевым

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора обсудили вопросы топливно-энергетического комплекса, а также обменялись поздравлениями с Новым годом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе телефонного разговора Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обменялись поздравлениями с Новым годом, отметив высокий уровень российско-казахстанских отношений стратегического партнёрства и союзничества", — сказано в сообщении.

Также стороны обсудили вопросы практического взаимодействия по ряду актуальных направлений, включая топливно-энергетический комплекс, добавили в Кремле.