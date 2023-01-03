Шесть застройщиков России заявили о готовности строить многоквартирные дома в Донбассе

Шесть застройщиков готовы возвести многоквартирные жилищные объекты в республиках Донбасса. Об этом в телеграм-канале заявил председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.

По его словам, согласно поручению замглавы Правительства России Марата Хуснуллина по реализации программы льготного ипотечного кредитования были оценены потребности в жилых помещениях в республиках Донбасса, определены первоочерёдные строительные площадки для целей возведения объектов жилищной и социальной инфраструктуры.

"Шесть крупных российских застройщиков выразили готовность участвовать в строительстве жилищной и социальной инфраструктуры в рамках программы. <...> Первые дома по программе льготной ипотеки планируем начать строить уже в этом году", — подчеркнул Хоценко.

Под строительство многоквартирных домов и ИЖС определены площадки в Мариуполе и Новоазовском районе соответственно. Хоценко также поблагодарил российского президента Владимира Путина и кабмин за важное для жителей ДНР решение о предоставлении ипотеки по льготной ставке 2%. По его словам, такая возможность положительно отразится на строительстве в регионе в целом, а также станет уверенным шагом к улучшению качества жизни в республике.