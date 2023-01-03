В Москве объявили штормовое предупреждение из-за ледяного дождя

В Москве во вторник объявлено штормовое предупреждение, с 13:00 и до конца дня прогнозируются ледяной дождь, налипание мокрого снега и гололёд. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Выпущено штормовое предупреждение об опасной погоде в Москве в связи с ледяным дождём с 13:00 и до конца суток. Это связано с тем, что на высоте примерно 1,3–1,5 тыс. м температура положительная, а в приземном слое — отрицательная", — заявил он ТАСС.

Ледяной дождь принято называть в метеорологии переохлаждёнными осадками. От града явление отличается тем, что состоит из прозрачных ледяных шариков с жидким, а не твёрдым центром. Это штормовое предупреждение стало для столицы первым в наступившем 2023 году.