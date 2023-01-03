Песков заявил, что Путин регулярно встречается с главами фракций
Песков: Путин регулярно встречается с главами фракций, сроки новой встречи Кремль сообщит
Глава государства Владимир Путин регулярно встречается с лидерами думских фракций, о сроках новой встречи в таком формате Кремль сообщит своевременно. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Как известно, такие встречи проходят регулярно. О сроках следующей встречи мы сообщим своевременно", — сказал официальный представитель Кремля.
Ранее Лайф рассказывал, что российский лидер Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение пожизненного лишения свободы за содействие диверсионной деятельности. Этот документ в трёх чтениях был одобрен депутатами Госдумы, также его поддержали в Совфеде.