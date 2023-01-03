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3 января, 10:55

Песков заявил, что Путин регулярно встречается с главами фракций

Песков: Путин регулярно встречается с главами фракций, сроки новой встречи Кремль сообщит

Глава государства Владимир Путин регулярно встречается с лидерами думских фракций, о сроках новой встречи в таком формате Кремль сообщит своевременно. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Как известно, такие встречи проходят регулярно. О сроках следующей встречи мы сообщим своевременно", — сказал официальный представитель Кремля.

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Ранее Лайф рассказывал, что российский лидер Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение пожизненного лишения свободы за содействие диверсионной деятельности. Этот документ в трёх чтениях был одобрен депутатами Госдумы, также его поддержали в Совфеде.

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kremlin.ru

Оксана Попова

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