Астроном рассказал, что получать сырьё для производства смартфонов можно на Луне

Сырьё для изготовления сенсорных экранов телефонов можно добывать на Луне. Об этом рассказал "Газете.ru" заведующий отделением исследований Луны и планет Государственного астрономического института им. Штернберга МГУ им. Ломоносова Владислав Шевченко.

"Земные запасы многих редкоземельных металлов группы лантаноидов уже близки к исчерпанию, консалтинговые фирмы утверждают, что разведанные запасы закончатся через несколько десятилетий. Лантаноиды необходимы для многих высокотехнологичных устройств: например, в состав сенсорных экранов телефонов входит индий, запас которого крайне мал. Инженеры ищут замену индию, но на Луне его запасов много, и мы можем указать области, в которых концентрация редкоземельных металлов велика", — пояснил он.

В ближайшее десятилетие на Луне могут появиться базы, занимающиеся не только научными исследованиями, но и добычей полезных ископаемых. Однако у проекта есть один существенный недостаток — это высокая цена доставки полученного сырья на Землю, подчеркнул Шевченко. По его словам, реализация идеи оправдает себя только при условии, что на нашей планете закончатся запасы необходимых минералов или найдётся способ удешевить поставки с Луны.

Эксперт напомнил, что уже сейчас производители смартфонов ищут аналоги необходимых материалов, ведь в скором времени проблема выйдет в разряд первоочередных и придётся задумываться об альтернативе сырью на Земле.