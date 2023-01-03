Израиль признался в бессилии решить проблему культа Бандеры на Украине

Израиль ничего не может сделать с прославлением Степана Бандеры на Украине. Об этом пишет обозреватель Сэм Сокол в публикации для газеты Haaretz, комментируя очередные празднества в честь дня рождения коллаборациониста в Незалежной.

"Посольство Израиля в Киеве не опубликовало в этом году заявления, а источник в израильской дипломатии сообщил Haaretz, что "мы много раз чётко излагали свою позицию, но, по-видимому, мы ничего не можем сделать. По крайней мере, на данный момент", — указано в тексте.

Автор статьи написал, что израильские власти постоянно критиковали Киев из-за культа Бандеры, но все просьбы "не реабилитировать и не прославлять антисемитов" на Украине оказались тщетными. В прошлом году Посольство Израиля резко осудило празднование дня рождения нациста, напомнил журналист. Но в этот раз дипломаты никак не прокомментировали действия Киева.