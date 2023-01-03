Израиль признался в бессилии решить проблему культа Бандеры на Украине
Haaretz: Израиль признался, что "ничего не может сделать" с культом Бандеры на Украине
Израиль ничего не может сделать с прославлением Степана Бандеры на Украине. Об этом пишет обозреватель Сэм Сокол в публикации для газеты Haaretz, комментируя очередные празднества в честь дня рождения коллаборациониста в Незалежной.
"Посольство Израиля в Киеве не опубликовало в этом году заявления, а источник в израильской дипломатии сообщил Haaretz, что "мы много раз чётко излагали свою позицию, но, по-видимому, мы ничего не можем сделать. По крайней мере, на данный момент", — указано в тексте.
Автор статьи написал, что израильские власти постоянно критиковали Киев из-за культа Бандеры, но все просьбы "не реабилитировать и не прославлять антисемитов" на Украине оказались тщетными. В прошлом году Посольство Израиля резко осудило празднование дня рождения нациста, напомнил журналист. Но в этот раз дипломаты никак не прокомментировали действия Киева.
Как рассказывал Лайф, 1 января на Украине праздновали день рождения националиста Степана Бандеры. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о недопустимости такого прославления. В частности, он указал, что при первой же встрече напомнит об этом украинскому коллеге Денису Шмыгалю. Однако поляки назвали реакцию своего политика смехотворной.
ТАСС / Анна Марченко