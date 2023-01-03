В Литве рассказали о планах по поддержке Украины в 2023 году

В 2023 году Литва сконцентрирует военную помощь Украине на передаче вооружений и подготовке военных. Об этом во вторник сообщило Минобороны балтийской республики.

"Нам необходимо адаптировать свои возможности к изменяющимся потребностям Украины и стремиться к тому, чтобы объёмы нашей [военной] помощи не снижались", — сказал глава Минобороны страны Арвидас Анушаускас.

Анушаускас добавил, что для этого были намечены основные направления работы с Киевом. В первую очередь речь идёт о передаче Украине производимой в Литве продукции: приборов ночного видения и средств борьбы с беспилотными аппаратами.

Также в 2023 году государство намерено и дальше ремонтировать украинскую военную технику, готовить военных специалистов, способствовать усилению кибернетической безопасности страны и оказывать экспертную помощь в проведении военной реформы, добавили в ведомстве.