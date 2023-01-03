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3 января, 11:23

В Литве рассказали о планах по поддержке Украины в 2023 году

Министр обороны Литвы заявил, что объёмы военной помощи Украине не должны снижаться

В 2023 году Литва сконцентрирует военную помощь Украине на передаче вооружений и подготовке военных. Об этом во вторник сообщило Минобороны балтийской республики.

"Нам необходимо адаптировать свои возможности к изменяющимся потребностям Украины и стремиться к тому, чтобы объёмы нашей [военной] помощи не снижались", сказал глава Минобороны страны Арвидас Анушаускас.

Анушаускас добавил, что для этого были намечены основные направления работы с Киевом. В первую очередь речь идёт о передаче Украине производимой в Литве продукции: приборов ночного видения и средств борьбы с беспилотными аппаратами.

Также в 2023 году государство намерено и дальше ремонтировать украинскую военную технику, готовить военных специалистов, способствовать усилению кибернетической безопасности страны и оказывать экспертную помощь в проведении военной реформы, добавили в ведомстве.

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Лайф написал, что с начала конфликта на Украине Эстония потратила на военную помощь Киеву более 1% своего ВВП. Немногим меньше потратились Латвия (0,93%) и Польша (0,5%).

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Шандрыголов

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