В Литве рассказали о планах по поддержке Украины в 2023 году
Министр обороны Литвы заявил, что объёмы военной помощи Украине не должны снижаться
В 2023 году Литва сконцентрирует военную помощь Украине на передаче вооружений и подготовке военных. Об этом во вторник сообщило Минобороны балтийской республики.
"Нам необходимо адаптировать свои возможности к изменяющимся потребностям Украины и стремиться к тому, чтобы объёмы нашей [военной] помощи не снижались", — сказал глава Минобороны страны Арвидас Анушаускас.
Анушаускас добавил, что для этого были намечены основные направления работы с Киевом. В первую очередь речь идёт о передаче Украине производимой в Литве продукции: приборов ночного видения и средств борьбы с беспилотными аппаратами.
Также в 2023 году государство намерено и дальше ремонтировать украинскую военную технику, готовить военных специалистов, способствовать усилению кибернетической безопасности страны и оказывать экспертную помощь в проведении военной реформы, добавили в ведомстве.
Лайф написал, что с начала конфликта на Украине Эстония потратила на военную помощь Киеву более 1% своего ВВП. Немногим меньше потратились Латвия (0,93%) и Польша (0,5%).
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