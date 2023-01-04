На бегущей строке польского TVP Info появилась надпись "Героическая оборона России"

Надпись о героизме России появилась на бегущей строке польского телевидения TVP Info. Об этом сообщила Gazeta Polska.

Во время новостного эфира ведущая рассказывала о том, что российские войска меняют тактику ведения боевых действий на Украине, начиная подготовку специальных штурмовых групп. В это время внизу экрана эти слова сопровождались надписью "Героическая оборона России".

Читатели газеты прокомментировали инцидент, отметив, что на самом деле "никакой ошибки нет". По их словам, Россия действительно сражается за то, чтобы у её границ не было иностранного ядерного оружия.

"Кто-то на ТВ вместо утреннего кофе хлебнул эликсира правды", — написал один из пользователей.