Внук де Голля заявил о "заговоре" Запада против России

Внук экс-президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль заявил, что Запад заранее готовил заговор против России. Такое мнение он высказал в интервью изданию AgoraVox.

"Количество и глубина санкций показывают, что всё это было спланировано очень давно и что это, по сути, самая настоящая экономическая война, выгоду от которой получают американцы", — сказал Пьер де Голль.

Он не считает Россию виновной в экономическим и финансовом кризисе, ответственность за который на Западе возлагают на Москву. По мнению собеседника издания, "русские просто защищаются", так как против Москвы "введено 11000 санкций плюс девятый пакет". Ни один народ не испытал "такого грабежа как русский сегодня", полагает де Голль. Так он высказался о замораживании активов России за рубежом.

"Первыми курок в идущей в регионе с 2014 года войне нажали американцы. Вторым поджигателем войны стала организация НАТО, так и не снявшая с повестки дня свои планы расширения на территорию Украины", — сказал де Голль.