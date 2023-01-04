В МИД заявили, что попытки оттеснить Россию с Ближнего Востока обречены

Какие-либо попытки оттеснить Россию с Ближнего Востока обречены на провал, как и старания повлиять на её отношения с государствами этого региона. Уверенность в этом высказал спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков.

"Убеждён, что любые попытки оттеснить Россию из региона, повлиять на её отношения с регионалами, выключить из процесса решения палестино-израильского или любого другого ближневосточного кризиса представляют собой политический "нонсенс" и обречены на провал", — приводит РИА "Новости" его слова.

Дипломат при этом отметил, что США самоустраняются от работы в "квартете" (кроме Штатов в него входят также Россия, ЕС и ООН) по ближневосточному урегулированию. По мнению Сафронкова, они таким образом намерены "приватизировать" арабо-израильское досье. Спецпредставитель полагает, что "разрубить столь сложные конфликтные узлы в одиночку" не выйдет.