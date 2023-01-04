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4 января, 04:11

Премьер Японии заявил, что мир оказался в исторической поворотной точке

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что мир сейчас в "исторической поворотной точке", поскольку столкнулся с серьёзными вызовами — как региональными, так и глобальными проблемами. Об этом говорится в обращении Кисиды, размещённом на сайте японского председательства в "Группе семи".

Премьер Японии считает, что мир оказался в этой поворотной точке главным образом по двум причинам: из-за пандемии коронавируса и кризиса на Украине. Среди других причин он упомянул проблемы в мировой экономике, энергетическую и продовольственную безопасность, тему ядерного разоружения, изменение климата.

"В качестве председателя я буду способствовать проведению открытых дискуссий между лидерами "Семёрки", чтобы сформулировать идеи и планы на будущее", — заверил японский премьер.

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japan.kantei.go.jp

Андрей Григорьев

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