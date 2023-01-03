МИД предупредил Японию о последствиях создания угроз для России

Россия считает, что курс Токио на отказ от мирного развития Японии — это серьёзный вызов для безопасности РФ и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом. Москва может принять ответные адекватные меры. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Так, дипломат упомянул проведение Японией крупномасштабных военных учений вблизи российских границ, причём с участием военных стран из других регионов. При этом в Японии вводятся новые редакции доктрин в области обороны и безопасности. Они нацелены на создание ударного потенциала, увеличение оборонных расходов". Москва реагирует на это по дипломатическим каналам, пояснил Руденко.