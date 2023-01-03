МИД предупредил Японию о последствиях создания угроз для России
Замглавы МИД Руденко: Россия будет блокировать военные угрозы со стороны Японии
Россия считает, что курс Токио на отказ от мирного развития Японии — это серьёзный вызов для безопасности РФ и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом. Москва может принять ответные адекватные меры. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Так, дипломат упомянул проведение Японией крупномасштабных военных учений вблизи российских границ, причём с участием военных стран из других регионов. При этом в Японии вводятся новые редакции доктрин в области обороны и безопасности. Они нацелены на создание ударного потенциала, увеличение оборонных расходов". Москва реагирует на это по дипломатическим каналам, пояснил Руденко.
"Рассматриваем такую активность Токио как серьёзный вызов для безопасности нашей страны и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом. Предупреждаем, что в случае продолжения подобной практики будем вынуждены принять ответные адекватные меры в целях блокирования военных угроз России", — приводит ТАСС слова замглавы МИД РФ.
Как рассказывал Лайф, обновлённая Стратегия национальной безопасности Японии выделяет Россию как страну, "вызывающую серьёзные опасения". А премьер этой страны заявлял, что Токио не видит предпосылок для заключения мирного договора с Москвой.
Wikipedia / Kaijō Jieitai