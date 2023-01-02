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2 января, 20:58

На границе с Латвией исчезла очередь из фур

За две недели исчезла очередь из грузовых автомобилей, которая была у пунктов пропуска Бурачки и Убылинка на российского-латвийской границе со стороны Латвии. Это следует из данных Федеральной таможенной службы. Ещё две недели назад на этих двух пунктах стояло около тысячи фур.

"Бурачки, вид транспортного средства: грузовые. Въезд в РФ: количество АТС (автотранспортных средств. — Прим. ред.) перед пунктом пропуска — 0", — говорится на сайте ФТС.

Такие же данные приведены и по пункту пропуска Убылинка. А ещё очередей нет и на въезд в Россию из Эстонии — на КПП Куничина Гора и Шумилкино.

Гигантские очереди образовались на выезде с Украины в ЕС

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Как рассказывал Лайф, в конце декабря длинная очередь из автомобилей образовалась на выезде из России в Грузию. Причина была в росте потока грузовиков перед праздниками.

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ТАСС / Zuma

Андрей Григорьев

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