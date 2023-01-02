Премьер Польши выступил за возвращение смертной казни

Смертная казнь за особо тяжкие преступления — допустимый метод наказания, считает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Такое мнение он высказал на своей странице в соцсети. Как полагает политик, такая мера наказания в Польше была отменена преждевременно.

"Конечно, за особо тяжкие преступления, по моему мнению, смертная казнь должна быть допустима. Я считаю, что это было преждевременное изобретение 90-х годов или ранее", — написал Моравецкий.

Мораторий на смертную казнь в Польше был введён в 1992 году. Полностью процедура была отменена в 1997 году.