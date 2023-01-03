На Украине сотрудницу Иностранного легиона обвинили в краже лекарств на $2,5 млн

Директора по связям с общественностью Иностранного легиона Украины обвинили в краже медикаментов. По данным Faily Mail, следствие считает, что уроженка Венгрии по имени Эмеше Файк, имеющая позывной Сойка-пересмешница, воровала лекарства, предназначенные для военных. Издание пишет об этом, ссылаясь на отчёт офицера легиона, составленный для командования сухопутных сил Незалежной. Служба безопасности Украины проводит расследование, чтобы понять, действительно ли Файк имела к этому отношение.

"В отчёте Файк обвиняется в том, что она стояла за исчезновением партии медикаментов на сумму 2,5 миллиона долларов США и выкачиванием пожертвований", — сказано в сообщении.

По данным издания, партия лекарств была доставлена на склад в Киеве ещё в октябре, однако на фронт она передана не была. По словам Файк, она не знала о существовании этих медикаментов, при этом сотрудник, который отвечал за их доставку, подтвердил присутствие девушки в момент, когда лекарства были привезены.

По версии следствия, Файк также присваивала крупные пожертвования для украинских солдат. До недавнего времени у легиона были две организации для сбора средств, созданные и полностью контролируемые Файк. В отчёте её назвали угрозой безопасности, так как ранее она обещала обнародовать компрометирующую информацию о легионе или выгнать тех, кто не согласится выполнять её приказы. По данным другого отчёта, который был составлен внутри легиона, Файк тоже была причастна к шантажу, взяточничеству и вымогательству.