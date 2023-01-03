В Госдуме анонсировали выдачу кредитов в России по исламским принципам

Российские банки могут уже в феврале этого года предлагать клиентам финансовые продукты по принципам исламского банкинга после принятия соответствующего законопроекта в январе. Об этом рассказал "Известиям" глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

По его словам, пилотный проект будет запущен в Татарстане, Чечне, Дагестане и Башкирии. ЦБ поддержал такую идею. Эксперты считают, что доля исламских продуктов в этих регионах увеличится до 5–7% от общего объёма банковских услуг.

Как поясняет издание, специфика исламского банкинга в том, чтобы формально не брать деньги под процент и не выдавать никому таких займов. Например, банк-кредитор должен стать совладельцем бизнеса при выделении денег на его развитие. Проценты при этом должны заранее стать частью долга.

Также будут введены ограничения на деятельность субъектов исламского финансирования. Например, они не могут быть связаны с производством алкоголя, табачной продукции и оружия.