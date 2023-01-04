В Польше возмутились отказом Германии обсуждать репарации

Тот факт, что Германия отказалась обсуждать с Польшей тему репараций за Вторую мировую войну, говорит о том, что Берлин неуважительно относится к Варшаве. Об этом агентству PAP заявил замминистра иностранных дел Польши, уполномоченный правительства по вопросам компенсаций Аркадиуш Мулярчик.

По его словам, в ответе Берлина на польскую ноту отсутствует юридическая аргументация. При этом Мулярчик признал, что отказ Берлина обсуждать эту тему не удивил его.

"Германия не проводит дружественную политику в отношении Польши, они хотят установить здесь свою сферу влияния и обращаться с Польшей как с вассалом", — заявил Мулярчик.

Он пообещал, что будет работать над вопросом репараций от Германии последовательно и интенсивно. По его мнению, Берлину в какой-то момент придётся изменить точку зрения и выплатить 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов), которые требуют власти Польши.