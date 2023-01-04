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4 января, 03:57

В Польше возмутились отказом Германии обсуждать репарации

Замглавы МИД Польши Мулярчик заявил, что ФРГ проявляет неуважение отказом обсуждать репарации

Тот факт, что Германия отказалась обсуждать с Польшей тему репараций за Вторую мировую войну, говорит о том, что Берлин неуважительно относится к Варшаве. Об этом агентству PAP заявил замминистра иностранных дел Польши, уполномоченный правительства по вопросам компенсаций Аркадиуш Мулярчик.

По его словам, в ответе Берлина на польскую ноту отсутствует юридическая аргументация. При этом Мулярчик признал, что отказ Берлина обсуждать эту тему не удивил его.

"Германия не проводит дружественную политику в отношении Польши, они хотят установить здесь свою сферу влияния и обращаться с Польшей как с вассалом", — заявил Мулярчик.

Он пообещал, что будет работать над вопросом репараций от Германии последовательно и интенсивно. По его мнению, Берлину в какой-то момент придётся изменить точку зрения и выплатить 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов), которые требуют власти Польши.

Польша намерена через ООН получить репарации от Германии

Польша намерена через ООН получить репарации от Германии

Напомним, Правительство Германии направило властям Польши дипломатическую ноту, в которой заявило об отказе вести переговоры о репарациях за Вторую мировую войну. Варшава отправляла запрос ещё в октябре, а ответ получила только теперь.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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