Ростех в ближайшее время запустит производство новейших средств РЭБ и борьбы с дронами
Корпорация "Ростех" в ближайшее время планирует запустить производство новейших средств радиоэлектронной борьбы и борьбы с беспилотниками.
"В течение 1–2 месяцев планируется завершить госиспытания и перейти к серийному производству принципиально нового поколения авиационных и наземных средств РЭБ и борьбы с БПЛА", — говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.
Подчёркивается, что Ростех производит средства радиоэлектронной борьбы наземного, воздушного и морского базирования, средства государственного опознавания, а также измерительную аппаратуру специального назначения и много другой продукции.
Лайф писал, что Ростех представил первый в мире вертолёт-гигант Ми-26Т2, который за один раз может эвакуировать более 80 человек и перевести до 60 пострадавших. От своих предшественников машина отличается инновационной авионикой, которая позволила сократить экипаж с 5 до 3 человек.