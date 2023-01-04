Ростех в ближайшее время запустит производство новейших средств РЭБ и борьбы с дронами

Корпорация "Ростех" в ближайшее время планирует запустить производство новейших средств радиоэлектронной борьбы и борьбы с беспилотниками.

"В течение 1–2 месяцев планируется завершить госиспытания и перейти к серийному производству принципиально нового поколения авиационных и наземных средств РЭБ и борьбы с БПЛА", — говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

Подчёркивается, что Ростех производит средства радиоэлектронной борьбы наземного, воздушного и морского базирования, средства государственного опознавания, а также измерительную аппаратуру специального назначения и много другой продукции.