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4 января, 10:30

Ростех в ближайшее время запустит производство новейших средств РЭБ и борьбы с дронами

Корпорация "Ростех" в ближайшее время планирует запустить производство новейших средств радиоэлектронной борьбы и борьбы с беспилотниками.

"В течение 1–2 месяцев планируется завершить госиспытания и перейти к серийному производству принципиально нового поколения авиационных и наземных средств РЭБ и борьбы с БПЛА", — говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

Подчёркивается, что Ростех производит средства радиоэлектронной борьбы наземного, воздушного и морского базирования, средства государственного опознавания, а также измерительную аппаратуру специального назначения и много другой продукции.

Ростех нарастил выпуск ракет к комплексу "Искандер"

Ростех нарастил выпуск ракет к комплексу "Искандер"

Лайф писал, что Ростех представил первый в мире вертолёт-гигант Ми-26Т2, который за один раз может эвакуировать более 80 человек и перевести до 60 пострадавших. От своих предшественников машина отличается инновационной авионикой, которая позволила сократить экипаж с 5 до 3 человек.

Обложка ©

rostec.ru

Матвей Шандрыголов

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