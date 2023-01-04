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4 января 2023, 11:19
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Кадыров показал видео о том, как проходил обмен пленными с Украиной перед Новым годом

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры проведённого в канун Нового года обмена военнопленными с Украиной, когда на Родину вернулись 82 военнослужащих Российской армии.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео предновогоднего обмена пленными. Видео © t.me / Kadyrov_95

"Своих не бросать!" — эта однозначная позиция Президента России Владимира Путина с первых дней начала специальной военной операции стала незыблемым постулатом для каждого жителя и государственного деятеля нашей страны. Это укрепило наше единство и позволило вызволить из украинского плена сотни российских бойцов", — написал чеченский лидер под роликом в телеграм-канале.

На кадрах представители российской стороны приезжают к месту обмена, встречают выходящих из автобуса солдат, затем их самолётом перевозят в Москву, где некоторых из них уже в аэропорту встречают врачи для оказания помощи. Кадыров поблагодарил за помощь депутатов Госдумы, сотрудников Минобороны, а также главу Белгородской области Вячеслава Гладкова, обеспечившего вернувшихся солдат едой, одеждой и всем необходимым.

"Мы никого не бросим на произвол судьбы и освободим каждого нашего бойца в соответствии с поручением нашего Верховного Главнокомандующего Владимира Путина!" пообещал глава Чечни.

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Напомним, 31 декабря в результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 82 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность. Их решили доставить в Москву самолётами Военно-транспортной авиации ВКС для прохождения лечения и реабилитации в ведомственных медицинских учреждениях. Лайф публиковал кадры встречи бойцов на аэродроме Чкаловский.

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t.me / Kadyrov_95

Татьяна Миссуми
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