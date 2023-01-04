Шойгу: Фрегат "Адмирал Горшков" отправится в поход по Атлантическому и Индийскому океанам

Фрегат "Адмирал Горшков" с ракетами "Циркон" отправляется в поход по Средиземному морю, а также Индийскому и Атлантическому океанам, заявил в ходе церемонии выхода на боевую службу корабля министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Шойгу доложил Путину о выходе на боевую службу фрегата "Адмирал Горшков". Видео © LIFE

Он отметил, что судно может наносить точечные и мощные удары по противнику на суше и в море, а ракеты способны преодолевать любые современные системы ПРО, развивая скорость в 9 махов и работая на дальности в 1000 километров. В свою очередь президент России Владимир Путин пожелал удачи экипажу.