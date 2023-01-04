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4 января, 11:14

Шойгу: Фрегат "Адмирал Горшков" отправится в поход по Атлантическому и Индийскому океанам

Фрегат "Адмирал Горшков" с ракетами "Циркон" отправляется в поход по Средиземному морю, а также Индийскому и Атлантическому океанам, заявил в ходе церемонии выхода на боевую службу корабля министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Шойгу доложил Путину о выходе на боевую службу фрегата "Адмирал Горшков". Видео © LIFE

Он отметил, что судно может наносить точечные и мощные удары по противнику на суше и в море, а ракеты способны преодолевать любые современные системы ПРО, развивая скорость в 9 махов и работая на дальности в 1000 километров. В свою очередь президент России Владимир Путин пожелал удачи экипажу.

Путин пожелал удачи экипажу вышедшего на службу фрегата "Адмирал Горшков"

Путин пожелал удачи экипажу вышедшего на службу фрегата "Адмирал Горшков"

Фрегат "Адмирал Горшков" завершил подготовку к выходу в море в конце декабря. В ходе контрольного выхода была проверена работа всех систем и механизмов корабля, а также его манёвренные характеристики на различных скоростях.

Обложка ©

ТАСС / Юрий Смитюк

Александр Юнашев

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