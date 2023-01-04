SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 января, 11:25

Минобороны показало видео уничтожения опорных пунктов ВСУ высокоточными боеприпасами

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения опорных пунктов и бронетехники ВСУ высокоточными боеприпасами нового поколения. В ведомстве подчеркнули, что оружие имеет высокую эффективность и ювелирную точность.

Кадры поражения ВСУ высокоточными боеприпасами. Видео © Telegram / Минобороны России

"На видео одним высокоточным боеприпасом нового поколения точным попаданием гарантированно уничтожен опорный пункт ВСУ, также точным попаданием уничтожена бронетехника ВСУ", говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Минобороны рассказали, как ответили на удар ВСУ по Макеевке

В Минобороны рассказали, как ответили на удар ВСУ по Макеевке

Ранее в Минобороны показывали кадры работы вертолётов Ми-28 и Ми-35 по объектам ВСУ. На видео запечатлена подготовка к вылету, огонь управляемыми и неуправляемыми ракетами, видеофиксация поражения целей, а также возврат машин на базу.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров