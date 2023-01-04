Минобороны показало видео уничтожения опорных пунктов ВСУ высокоточными боеприпасами

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения опорных пунктов и бронетехники ВСУ высокоточными боеприпасами нового поколения. В ведомстве подчеркнули, что оружие имеет высокую эффективность и ювелирную точность.

"На видео одним высокоточным боеприпасом нового поколения точным попаданием гарантированно уничтожен опорный пункт ВСУ, также точным попаданием уничтожена бронетехника ВСУ", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Минобороны рассказали, как ответили на удар ВСУ по Макеевке

В Минобороны рассказали, как ответили на удар ВСУ по Макеевке

Ранее в Минобороны показывали кадры работы вертолётов Ми-28 и Ми-35 по объектам ВСУ. На видео запечатлена подготовка к вылету, огонь управляемыми и неуправляемыми ракетами, видеофиксация поражения целей, а также возврат машин на базу.