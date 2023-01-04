В Антарктиде пробурили "портал в прошлое" и нашли лёд возрастом в 2 млн лет

В Антарктиде пробурили канал глубиной 90 метров, чтобы добраться до льдов возрастом более чем в два миллиона лет. Обнаруженные образцы помогут изучить состояние атмосферы и рассказать о развитии нашей планеты в те времена. Исследование проводят специалисты центра Coldex.

В Антарктиде пробурили канал глубиной 90 метров и нашли лёд возрастом в 2 миллиона лет. Видео © Twitter / RussiaUkraineNW

Один из участников эксперимента Остин Картер смог снять на видео погружение камеры в толщу льда. В Сети уже окрестили ролик "порталом в ледяное прошлое". Как пояснили учёные, такие прорубленные на большую глубину керны могут рассказать об атмосферных изменениях Земли. Дело в том, что льды сохраняют пузырьки воздуха, анализ которых очень точно сообщит, какие газы существовали в нём миллионы лет назад.

Специалисты считают большой удачей то, что удалось пробурить скважину до льдов возрастом в два миллиона лет. Полученные данные о составе образцов помогут точнее построить график изменения климата на Земле, а главное — спрогнозировать будущее планеты.