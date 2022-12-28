В лекарстве от рака нашли смертельно опасную бактерию

Всемирная организация здравоохранения призвала правительства тщательно проверять качество медикаментов в связи с обнаружением в Йемене и Ливане в партии лекарства Methotrex (метотрексат), применяемого при лечении рака, синегнойной палочки — опасной бактерии, способной привести к смерти пациента. Как указали в ВОЗ, заражённый метотрексат через неофициальные рынки мог попасть и в другие государства.

"Таким образом, важно выявить и изъять этот заражённый продукт из обращения, чтобы предотвратить нанесение вреда пациентам", — отметили в организации.

Согласно информации ВОЗ, препарат Methotrex из партии MTI2101BAQ, дозированный по 50 мг, изначально был предназначен исключительно для индийского рынка. В Йемен и Ливан данное лекарство было завезено "вне регулируемой цепочки поставок". В связи с этим компания SELON Laboratories Pvt Ltd, которая занимается производством этого препарата, не может гарантировать его безопасность.

Также в ВОЗ подчеркнули, что после сообщений из педиатрических лечебниц в Йемене и Ливане о нанесённом препаратом вреде пациентам в обеих странах провели микробиологическое тестирование, которое выявило наличие синегнойной палочки, что "указывает на заражение продукта".

Синегнойная палочка обитает в воде и почве, является возбудителем внутрибольничных инфекций у человека. Лечение затруднено ввиду её высокой устойчивости к антибиотикам. Заражение синегнойной палочкой может привести к смерти. ВОЗ призвала усилить наблюдение и тщательно осуществлять контроль за цепочками поставок из стран и регионов, в которые мог попасть заражённый метотрексат. Кроме того, в организации рекомендуют усилить наблюдение за неофициальными и нерегулируемыми рынками.