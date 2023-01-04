У берегов Австралии нашли большое "кладбище" акул с останками древнего мегалодона

У берегов Австралии обнаружено "кладбище" акул — на глубине пяти километров участок дна весь усыпан их окаменелыми зубами. Об этом пишет Csiro.

"Зубы, похоже, принадлежат современным акулам, таким как мако и белые акулы, а также древним акулам, включая непосредственного предка гигантской акулы — мегалодона", — рассказал один из исследователей Гленн Мур.

По его словам, когда учёные выдвинулись к Кокосовым островам на судне, принадлежащем национальному научному агентству Австралии, то были ошеломлены и не сразу поняли, что дно покрыто зубами. В ходе тралового исследования было найдено более 750 таких окаменелостей. Самая удивительная находка — зубы вымершего много лет назад мегалодона. Когда-то это был самый крупный хищник, длина которого могла превышать 12 метров. Учёные уверены, необычное "кладбище" поможет больше узнать о поведении морских обитателей, их эволюции и образе жизни.

"Видимо, нам ещё предстоит сделать много открытий в наших 60 австралийских морских парках, особенно в тех, которые находятся на большой глубине и в труднодоступных местах", — заключил специалист Джейсон Манди.