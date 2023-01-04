В МЧС сообщили о сокращении случаев гибели детей на пожарах в 2022 году

За прошлый год в России резко сократилось число погибших в пожарах детей, сообщил директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.

"По данным на конец 2022 года, жертвами пожаров стали 298 детей, что на 21% меньше, чем годом ранее, когда погибло 378 детей", — сказал он ТАСС.

Всего в период с января по ноябрь прошлого года в России произошло более 331 тысячи пожаров, в результате которых погибло более шести с половиной тысяч человек, отметил Еникеев. При этом число возгораний сократилось на 10,4%, а количество погибших — на 12,4%. Такой динамики удалось добиться в том числе благодаря политике региональной власти.

По данным МЧС, чаще всего пожары происходят в ветхом жилье, домах неблагополучных и многодетных семей, жилищах тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, а также семей с низким достатком. Власти следуют рекомендациям спасателей и реализуют муниципальные и региональные программы по обслуживанию электропроводки и печного отопления, а также оснащают такие дома пожарными сигнализациями.