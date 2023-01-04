Зеленский согласился пересмотреть закон о нацменьшинствах после просьбы президента Румынии
Йоханнис попросил Зеленского пересмотреть закон, ограничивающий права румын
Президент Румынии Клаус Йоханнис провёл телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого попросил его пересмотреть закон о нацменьшинствах, ограничивающий права румынской общины на территории страны.
"Президент Румынии много говорил о недавнем принятии Украиной закона о национальных меньшинствах, который вызвал обеспокоенность и недовольство румынской власти и представителей румынской общины на Украине. Йоханнис попросил президента Зеленского быстро найти решение для устранения этих проблем", — говорится в сообщении пресс-службы президента Румынии.
Подчёркивается, что Зеленский выразил готовность решить проблему, дабы румынское меньшинство не было обделено в правах. Главы МИД двух стран вскоре проведут переговоры по данной теме.
В конце декабря Владимир Зеленский подписал закон о нацменьшинствах, необходимый для дальнейшей евроинтеграции государства. Согласно одному из его положений, права меньшинств могут ограничиваться "в интересах госбезопасности". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала документ как сегрегацию и проявление нацизма.
ТАСС / AP / Mindaugas Kulbis