SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 января, 16:30

Зеленский согласился пересмотреть закон о нацменьшинствах после просьбы президента Румынии

Йоханнис попросил Зеленского пересмотреть закон, ограничивающий права румын

Президент Румынии Клаус Йоханнис провёл телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого попросил его пересмотреть закон о нацменьшинствах, ограничивающий права румынской общины на территории страны.

"Президент Румынии много говорил о недавнем принятии Украиной закона о национальных меньшинствах, который вызвал обеспокоенность и недовольство румынской власти и представителей румынской общины на Украине. Йоханнис попросил президента Зеленского быстро найти решение для устранения этих проблем", говорится в сообщении пресс-службы президента Румынии.

Подчёркивается, что Зеленский выразил готовность решить проблему, дабы румынское меньшинство не было обделено в правах. Главы МИД двух стран вскоре проведут переговоры по данной теме.

Захарова заявила, что нельзя оправдать бандеровское приветствие "шуткой"

Захарова заявила, что нельзя оправдать бандеровское приветствие "шуткой"

В конце декабря Владимир Зеленский подписал закон о нацменьшинствах, необходимый для дальнейшей евроинтеграции государства. Согласно одному из его положений, права меньшинств могут ограничиваться "в интересах госбезопасности". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала документ как сегрегацию и проявление нацизма.

Обложка ©

ТАСС / AP / Mindaugas Kulbis

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров