Зеленский согласился пересмотреть закон о нацменьшинствах после просьбы президента Румынии

Президент Румынии Клаус Йоханнис провёл телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого попросил его пересмотреть закон о нацменьшинствах, ограничивающий права румынской общины на территории страны.

"Президент Румынии много говорил о недавнем принятии Украиной закона о национальных меньшинствах, который вызвал обеспокоенность и недовольство румынской власти и представителей румынской общины на Украине. Йоханнис попросил президента Зеленского быстро найти решение для устранения этих проблем", — говорится в сообщении пресс-службы президента Румынии.

Подчёркивается, что Зеленский выразил готовность решить проблему, дабы румынское меньшинство не было обделено в правах. Главы МИД двух стран вскоре проведут переговоры по данной теме.