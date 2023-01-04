Полиция прибыла в Посольство РФ в Риге из-за посылки с неизвестным веществом

Подозрительная посылка с неизвестным веществом пришла сегодня в российское посольство в Риге. Об этом в эфире Латвийского радио рассказала представитель местной полиции Симона Гравите.

По её словам, вызов в правоохранительные органы поступил в 13:54 по местному времени (14:54 по Москве). На место сразу выехали сотрудники экстренных служб. По данному факту проводится проверка, в самом посольстве ситуацию пока не комментировали.