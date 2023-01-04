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4 января, 16:26

Полиция прибыла в Посольство РФ в Риге из-за посылки с неизвестным веществом

Подозрительная посылка с неизвестным веществом пришла сегодня в российское посольство в Риге. Об этом в эфире Латвийского радио рассказала представитель местной полиции Симона Гравите.

По её словам, вызов в правоохранительные органы поступил в 13:54 по местному времени (14:54 по Москве). На место сразу выехали сотрудники экстренных служб. По данному факту проводится проверка, в самом посольстве ситуацию пока не комментировали.

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Ранее Лайф рассказывал о покушении на директора Русского дома в ЦАР, о котором стало известно 16 декабря. Оно произошло в Банги — столице страны. Дома у дипломата взорвалась посылка, он получил контузию и был госпитализирован. DHL намерена провести расследование.

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ТАСС / Мария Швачко

Максим Плетнёв

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