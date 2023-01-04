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4 января, 15:59

Мантуров лично испытал новый российский лайнер МС-21

Глава Минпромторга Мантуров прилетел в Ульяновск на новом российском самолёте МС-21

Вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров прилетел в Ульяновск на новейшем российском самолёте МС-21. На публикуемых кадрах чиновник проходит в салон лайнера, знакомится с экипажем, а завершается рейс благополучной посадкой.

Вице-премьер Денис Мантуров пролетел на новом самолёте МС-21. Видео © t.me / Минпромторг

"Врываемся в рабочий январь на борту новейшего МС-21 авиакомпании "Россия". Сегодня работаем в Жуковском и в Ульяновске", — написано под роликом в телеграм-канале Минпромторга.

Мантуров прилетел в сопровождении гендиректора ПАО "ОАК" Юрия Слюсаря и гендиректора авиакомпании "Россия" Яна Бурга, добавили в пресс-службе кабмина. В Ульяновске политик посетил производственную площадку ПАО "Ил" – "Авиастар", где увидел прототип кессона композитного крыла широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта, над которым ведётся работа. Также Мантуров посмотрел и ресурсные испытания лайнеров МС-21 и SSJ-New.

Дед Мороз и Снегурочка прилетели в Нижний Новгород на новом российском самолёте МС-21

Дед Мороз и Снегурочка прилетели в Нижний Новгород на новом российском самолёте МС-21

Напомним, в начале декабря в Ростехе сообщили о завершении стратегических испытаний среднемагистрального пассажирского лайнера МС-21. Специалисты подтвердили его прочностные характеристики. 29 декабря МС-21 с российскими двигателями ПД-14 прошёл сертификацию и получил одобрительные документы Росавиации. Серийное производство лайнера начнётся в 2025 году.

Обложка ©

Минпромторг

Татьяна Миссуми

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