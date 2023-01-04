Мантуров лично испытал новый российский лайнер МС-21

Вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров прилетел в Ульяновск на новейшем российском самолёте МС-21. На публикуемых кадрах чиновник проходит в салон лайнера, знакомится с экипажем, а завершается рейс благополучной посадкой.

Вице-премьер Денис Мантуров пролетел на новом самолёте МС-21. Видео © t.me / Минпромторг

"Врываемся в рабочий январь на борту новейшего МС-21 авиакомпании "Россия". Сегодня работаем в Жуковском и в Ульяновске", — написано под роликом в телеграм-канале Минпромторга.