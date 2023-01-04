Житель Польши выступил в поддержку СВО и теперь может отправиться за решётку

В Польше на мужчину завели уголовное дело за поддержку России, пишет PAP. Теперь ему грозит до пяти лет заключения, а сам он уехал из страны.

"Марчин М. обвиняется в одобрении начала и ведения агрессивной войны Российской Федерацией против Украины и одобрении насилия, применяемого к украинскому населению из-за его национальной принадлежности", — заявил окружной прокурор Свидницы Томаш Орепук.

Причиной для возбуждения дела стало размещение жителем Польши в Интернете в период с 24 февраля по 4 марта прошлого года контента, который одобрял спецоперацию. Сам мужчина признался, что действительно выкладывал такие материалы, однако, по его словам, они вовсе не оправдывают боевые действия.