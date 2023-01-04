Житель Польши выступил в поддержку СВО и теперь может отправиться за решётку
В Польше мужчине грозит тюрьма за одобрение спецоперации на Украине
В Польше на мужчину завели уголовное дело за поддержку России, пишет PAP. Теперь ему грозит до пяти лет заключения, а сам он уехал из страны.
"Марчин М. обвиняется в одобрении начала и ведения агрессивной войны Российской Федерацией против Украины и одобрении насилия, применяемого к украинскому населению из-за его национальной принадлежности", — заявил окружной прокурор Свидницы Томаш Орепук.
Причиной для возбуждения дела стало размещение жителем Польши в Интернете в период с 24 февраля по 4 марта прошлого года контента, который одобрял спецоперацию. Сам мужчина признался, что действительно выкладывал такие материалы, однако, по его словам, они вовсе не оправдывают боевые действия.
"Из СМИ мы знаем, что подозреваемый в настоящее время находится за пределами Польши. Для хода дела не имеет значения то, что он уехал", — добавил Орепук.
Лайф писал о похожей истории из Германии, где россиянку преследовала полиция из-за её позиции по спецоперации. Она станцевала "Калинку" с российским триколором на праздновании 9 Мая в немецком Мюнхене перед украинцами, после чего полиция Ландсхута провела у неё обыск по подозрению в оскорблении украинцев и одобрении СВО. В качестве "вещественных доказательств" у россиянки изъяли три телефона и ноутбук. Лишь в последних числах декабря она вышла на свободу.
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