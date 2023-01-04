Украинские беженцы жалуются на сексуальное насилие и эксплуатацию в Израиле

В Израиле украинские беженцы всё чаще подвергаются эксплуатации и сексуальному насилию, но местные власти игнорируют нарушение прав приезжих. Об этом пишет The Times of Israel.

"В ходе расследования задокументированы случаи изнасилований, сексуальных домогательств, эксплуатации на рабочем месте и других злоупотреблений, с которыми в Израиле сталкиваются эти женщины (украинские беженки. — Прим. Лайфа)", — говорится в тексте.

Украинки также лишаются жилья и средств к существованию, а как минимум одна уже свела счёты с жизнью, отмечает издание. В Израиль за 2022 год приехало 47 тысяч граждан Украины, но многие успели разочароваться и покинуть страну, оставшихся насчитывается только 15 тысяч, приводит автор данные. Всё дело в том, что ни одному украинцу не был предоставлен статус беженца.

Издание поясняет, что неевреи живут на правах туристов, поэтому не могут получить даже работу. Весной 2022 года власти с неохотой дали разрешение украинцам трудоустраиваться, но лишь в некоторых городах, однако работодатели по-прежнему нанимают приезжих нелегально, что часто приводит к злоупотреблениям и нарушениям.