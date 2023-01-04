Поход "Адмирала Горшкова" по Атлантическому и Индийскому океанам назвали сигналом Западу

Выход в длительный поход фрегата "Адмирал Горшков" с ракетами "Циркон" на борту — очень своевременный и нужный сигнал странам Запада. Об этом телеканалу "360" рассказал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

"Конечно, после гибели крейсера "Москва" у Запада появилась некая иллюзия, будто у России нет военно-морского флота. И этим походом "Адмирал Горшков" демонстрирует, что флот у нас есть и он достаточно сильный, чтобы решать поставленные перед ним задачи", — объяснил он.

По мнению Журавлёва, поход фрегата будет иметь серьёзный политический резонанс, а также продемонстрирует военную мощь России. Политолог допустил, что Москву могут обвинить в чём угодно: от попытки захватить острова в Индийском океане до желания ударить по США. Однако американские и британские генштабы истолкуют сигнал верно.

"Это именно сигнал, иначе этот поход в принципе не нужен. Поход одного корабля не имеет большого военного значения, а вот в политическом плане может иметь очень большое значение. Это плановая отправка, которая в условиях СВО всегда будет вовремя. Если бы послали неделей позже или раньше, эффект был бы тот же", — сказал Журавлёв.