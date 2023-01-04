Найдена связь между заработком мужчины и его отношениями с родителями
Superjob: Мужчины зарабатывают больше, если у них нет конфликтов с родителями
Имеющие крепкие отношения с родителями мужчины зарабатывают больше тех, кто часто конфликтует с родственниками. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва", ссылаясь на исследование Superjob.
Юноши с ежемесячным доходом выше 50 тысяч рублей рассказали в опросе, что отлично ладят с родителями, а малообеспеченные признались в постоянных семейных ссорах. Всё наоборот оказалось у девушек: зарабатывающие больше 50 тысяч рублей в месяц имеют натянутые отношения с отцом или матерью и даже пожаловались на непонимание в семье.
Как также показал опрос, двое из трёх родителей уверены, что одинаково хорошо понимают сыновей и дочерей. Почти половина мужчин (45%) сказали, что у них есть взаимопонимание и с отцом, и с матерью. Среди девушек так же ответила каждая третья участница исследования. В опросе поучаствовали 1600 родителей и 1600 россиян от 18 до 25 лет из полных семей.
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