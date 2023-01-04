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4 января, 13:47

Глава Эстонии призвал прекратить борьбу с русским языком и культурой

Президент Эстонии Карис: Нет причин бороться с русским языком на фоне украинского кризиса

Нет причин бороться с русским языком и литературой на фоне украинского кризиса. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис в интервью телеканалу ETV+.

"Язык — это средство. Я не вижу причин бороться с языками. Русский язык сам по себе — культурный язык. <...> Нет причин бороться с языками, как нет причин бороться и с русской литературой", — уверен он.

Карис считает, что русский язык необходимо начинать учить раньше других, поскольку его сложнее освоить, у него другой алфавит. Эстонский президент также заметил изменение отношения к национальному языку граждан РФ. Так, он знает россиян, которые из-за конфликта на Украине не хотят использовать в речи русский. От этого же языка отказываются и русскоговорящие украинцы.

"Но это преходящее явление. Реакция, которую сегодня обусловливает [конфликт на Украине]. Винить в чём-либо язык не стоит", — подчеркнул Карин.

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Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров отчитал чиновников за ведение документов на русском языке. Он счёл это неправильным, ведь госслужащие являются киргизами.

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ТАСС / EPA / TOMS KALNINS

Светлана Оперук

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