"Газпром" сообщил о рекордных объёмах поставок газа в Китай по "Силе Сибири"
Транснациональная энергетическая компания "Газпром" побила рекорд суточных поставок газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири". Об этом сообщила пресс-служба оператора в телеграм-канале.
"Газпром" начал 2023 год с новых исторических рекордов суточного экспорта газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", — говорится в сообщении.
В компании отметили, что с 1 января она вышла на новый уровень суточных поставок, который предусмотрен контрактом для 2023 года. Вместе с тем первого и третьего числа "Газпром" превысил этот показатель, причём 3 января — на 0,45%. В компании уточнили, что поставки осуществляются в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа с китайской компанией CNPC.
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания превысила годовые обязательства по поставкам в Китай в 2022 году.
ТАСС / Кирилл Кухмарь