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4 января, 13:36

"Газпром" сообщил о рекордных объёмах поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

Транснациональная энергетическая компания "Газпром" побила рекорд суточных поставок газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири". Об этом сообщила пресс-служба оператора в телеграм-канале.

"Газпром" начал 2023 год с новых исторических рекордов суточного экспорта газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что с 1 января она вышла на новый уровень суточных поставок, который предусмотрен контрактом для 2023 года. Вместе с тем первого и третьего числа "Газпром" превысил этот показатель, причём 3 января — на 0,45%. В компании уточнили, что поставки осуществляются в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа с китайской компанией CNPC.

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Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания превысила годовые обязательства по поставкам в Китай в 2022 году.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Светлана Оперук

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