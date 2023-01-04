"Газпром" сообщил о рекордных объёмах поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

В компании отметили, что с 1 января она вышла на новый уровень суточных поставок, который предусмотрен контрактом для 2023 года. Вместе с тем первого и третьего числа "Газпром" превысил этот показатель, причём 3 января — на 0,45%. В компании уточнили, что поставки осуществляются в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа с китайской компанией CNPC.